في أول تعليق لها بعد المصيبة التي ألمت بها، رانيا ازميرالدا ترثي زوجها الذي وافته المنية، أمس السبت، إثر حادث مرور، بكلمات مؤثرة.

وكتبت المؤثرة أول تعليق لرانيا ازميرالدا بعد وفاة زوجها رانيا ازميرالدا عبر ستوري لها في الانستغرام “إنا لله وإنا إليه راجعون”. “مانيش مأمنة وش صرالي راني مبحرة بالاك راني نوم راجلي العزيز حبيبي وكلشي في هذا الدنيا”. “راح و خلاني و خلالي بنتو أمانة تيتمت بنتي تكبر بلا باباها”. “وجع الدنيا كامل راه في قلبي”. أني متنميىة نلحقو ما نقدرش نعيش بلا بيه هو كلش فحياتي ياك علابالكم شحال كان يحبني”. وانا نموت عليه علاه غدرتني فيه الموت علاه صغير 27 ما دارهاش يا ربي”. “ادعولو بالرحمة اليوم ندفن راجلي ونصفي الثاني وبابات بنتي راني في صدمة”.

و جاء وفاة زوج المؤثرة رانيا ازميرالدا، كالصاعقة لدى أسرتها ومحبيها. خاصة وأن خبر الوفاة كان مباشر عبر ستوري لها في الانستغرام. حيث ظهرت رانيا في حالة هيستيرية، فور تلقيها الخبر الذي لم تستطع تصديقه.

و تم تداول الفيديو، على نطاق واسع عبر مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

للإشارة، توفي أمس السبت، زوج المؤثرة رانيا بن شيتوح، إثر حادث مرور في زرالدة بالعاصمة. عن عمر ناهز 27 سنة.