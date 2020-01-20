أول تعليق لزوج نانسي عجرم بعد قتله مقتحم منزلهم

نشر الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مقولة للكاتبة “جين رولينغ” صاحبة سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة، عبر حسابه على انستغرام.

وجاء في المقولة: “تدخل أيها الغريب، ولكن إحذر، عليك تحمل عواقب خطيئة الطمع، من يريدون الإستيلاء على ما لم يتعبوا عليه، لا بد وأن يدفعوا الثمن بدورهم، وإذا كنت تريد الاستيلاء على كنز لم يكن ملكك في يوم من الأيام أيها السارق، فنحذرك لأنه سيكون بإنتظارك ما هو أكثر من الكنز”.

ويعتبر هذا التعليق، الأول لفادي الهاشم، بعد حادثة مقتل مقتحم منزله مع زوجته وبناته، السوري محمد الموسى، في إطلاق نار بينهما، قبل أكثر من أسبوعين.

وحظي منشور الدكتور فادي الهاشم، بالكثير من التعليقات المؤيدة التي ساندته ودعمته، وهناك من وصفه بالبطل الذي أنقذ حياة أسرته.