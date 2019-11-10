أول تعليق لسوداني بعد عودته لمُحاربي الصحراء

عبّر الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، عن سعادته البالغة بعودته لصفوف المنتخب الوطني، وهذا بعد طول غياب بسبب الإصابة.

وغرد الجناح الطائر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا :”فخور”.

يُذكر بأن إبن الشلف لم يحمل قميص الخضر، منذ أكثر من عام كامل، نظرا لبقائه خارج المُنافسة لكثرة مشاكله الصحية في الآونة الأخيرة.

ويُوقع صاحب الـ31 عاما على بداية موسم قوية مع نادي أوليمبياكوس، وهو ما يُفسر نيله ثقة جمال بلماضي.

وتمكن النجم الأسبق لدينامو زغرب، من الوصول للشباك في أربع مُناسبات خلال خمس مرات شارك فيها كأساسي.