أول تعليق لعادل إمام حول حالته الصحية وسبب تأجيل مسلسله “فلانتينو”

قال الفنان المصري القدير، “عادل إمام”، أنّ عدم مشاركته في رمضان 2019، وخروج مسلسله “فلانتينو” من السباق الرمضاني، ليس كارثة أو مشكلة.

وفند “عادل إمام” في تصريحات لموقع “اندبندنت” عربية، وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج.

وأوضح الزعيم، أن السبب الحقيقي وراء خروج مسلسله من المنافسة، هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية.

وأضاف الفنان، أنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد.

كما أعرب الزعيم “عادل إمام”، عن غضبه الشديد من الشائعات التي ترددت عن تدهور صحته.

وأكد الزعيم، أنه يتمتع بصحة جيدة، كما توجه بالشكر إلى جمهوره.

للتذكير، سيطرت حالة من الغموض، على كواليس مسلسل “فلانتينو”، الذي كان من المفترض أن ينافس به الزعيم خلال رمضان 2019.

ولم تصدر أي بيانات توضح حقيقة ما حدث، وتعد تلك التصريحات التي أدلى بها عادل إمام، هي أول تعليق منه على خروج “فلانتينو” من رمضان.