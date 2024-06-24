أول تعليق لعمرو يوسف على إصابة زوجته بالسرطان

علق النجم المصري عمرو يوسف، لأول مرة، على إعلان زوجته الفنانة السورية كندة علوش، إصابتها بسرطان الثدي.

ونشر الفنان، صورة له مع زوجته وكتب: “الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها علي مدار سنتين لكن أنت كنتِ مؤمنة و مسلمه أمرك لله”.

وأضاف: “ظهورك وكلامك قوي ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة. ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا”.

وختم عمرو يوسف بالقول: “ربنا يحبب فيكي خلقة كمان وكمان عشان أنت تستاهلي. كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا”.