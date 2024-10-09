أول تعليق للحكمة التركية بعد إيقافها مدى الحياة 

قام الاتحاد التركي لكرة القدم بتوقيف الحكمة التركية إليف كارا أرسلان مدى الحياة. بعد اتهامها في قضية أخلاقية مع مسؤول لجنة الحكام في تركيا.

ومباشرة بعد القرار، قامت الحكمة صاحبة الـ24 عاما، بأول رد لها عبر جريدة “ديلي ميل” الإنجليزية. حيث قالت إن الإعلام التركي نقل مقاطع فيديو تم إنشاؤها عن طريق “الذكاء الاصطناعي”. كما نفت بشكل قاطع وجود علاقة بينها وبين مسؤول لجنة التحكيم في البلاد أو تصوير أي مقطع غير أخلاقي.

وقالت الحكمة التركية في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل”، اليوم الأربعاء: “سأواجه طريقا قانونياً طويلا، لكنني سأتمكن من الفوز بأقوى وأفضل طريقة”.

من جهته، نقل محامي، كارا أرسلان، كلام موكلته في بيان له، مؤكدا أن الفيديو مركّب وغير حقيقي.

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