أول تعليق للصحة العالمية بعد تسجيل روسيا لأول لقاح ضد كورونا في العالم

علّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا اليوم الثلاثاء، توصلها للقاح ضد وباء كوفيد 19.

مذكّرةً بأن “المرحلة التي تسبق الترخيص”، والترخيص للقاح، يخضعان لآليات “صارمة”.

وشددت منظمة الصحة على ضرورة اتباع آليات “صارمة”، عقب إعلان روسيا التوصل للقاح ضد كورونا.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: “نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل.

مضيفا أن المرحلة التي تسبق الترخيص لأي لقاح، تمرّ عبر آليات صارمة.

وأوضح المتحدث أن “مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييما لكل بيانات السلامة والفعالية المطلوبة التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المصادقة التي تمنحها الجهات المختصة في كل بلد، وضعت منظمة الصحة العالمية آلية ترخيص مسبق للقاحات ولكن أيضاً للأدوية.

ويطلب المصنعون الترخيص المسبق لمنظمة الصحة العالمية لأنه بمثابة ضمان للنوعية.

وقال أن روسيا لم تنشر حتى الآن دراسة مفصلة عن نتائج التجارب، التي سمحت لها بتأكيد فاعلية اللقاح.

وقال المتحدث إنه في الوقت الحالي “من المهم للغاية تطبيق تدابير صحة عامة قابلة للاستمرار.

وأضاف: “علينا أن نواصل الاستثمار في تطوير لقاحات وعلاجات ستساعدنا في الحد من انتقال العدوى مستقبلاً”.

وتابع أن “سرعة تطوير بعض اللقاحات المحتملة أمر مشجّع” قائلا: “نأمل في أن تثبت بعض هذه اللقاحات أنها آمنة وفعالة”.

وبحسب منظمة الصحة، ثمة 26 لقاحاً محتملاً في مرحلة التجارب السريرية أي الاختبار على الإنسان في كافة أنحاء العالم، و139 في مرحلة التقييم ما قبل السريري.

وبين اللقاحات الـ26، دخلت 6 أواخر جويلية المرحلة الثالثة من التطوير.

وكان اللقاح الذي تطوره “غاماليا” الروسية، مصنفاً حينها في المرحلة الأولى.