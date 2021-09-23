أول تعليق للفنانة ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء فوق خشبة المسرح

توجّهت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي بالشكر للأردن، على “المحبة” التي أحيطت بها خلال حفل افتتاح مهرجان “جرش للثقافة والفنون”. وجاءت تغريدة ماجدة بعد الوعكة الصحية التي أفقدتها توازنها على المسرح.

ونشرت ماجدة، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، مجموعة صور لإطلالتها في الحفل، وتكريم وزير الثقافة الأردني علي العايد لها. وعلّقت المطربة عليها بالقول: ” شكراً جرش…شكراً الأردن على كل هالمحبّة.”

للإشارة، كانت الفنّانة اللبنانية قد تعرضت لوعكة صحية، أفقدتها توازنها على المسرح، بسبب “هبوط في الضغط”. وقام الموسيقيون، بمساعدتها لتجنب السقوط، بينما كانت تُمسك بالميكرفون، وتم إسعافها في الكواليس، لتعود إلى المسرح في غضون دقائق. واستكملت الحفل حتى النهاية وسط تصفيق حار، واحتفاء من الجمهور.

وطمأن الإعلامي اللبناني جمال فياض جمهور ماجدة على صحتها وذلك في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه على “تويتر” بعد انتهاء الحفل. موضحًا أنّ الذي حصل معها على مسرح جرش كان “مجرد هبوط بسيط بالضغط، بسبب الإرهاق”. تابعا “وهي لم تتناول أي طعام طوال النهار بسبب انشغالها بالبروفات، وهي الآن بخير، وحسب الأطباء لا شيء يدعو للقلق”.

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