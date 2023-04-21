أول تعليق لهبة عبوك بعد تسجيل أشرف حكيمي لكل أملاكه باسم والدته

خرجت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية ذات الإصول التونسية هبة عبوك عن صمتها، بعد أنباء تسجيل زوجها السابق نجم كرة القدم العالمية أشرف حكيمي لكل أملاكه باسم والدته.

وبعد أن فشلت عبوك في الحصول على نصف ثروة طليقها، أكدت أنها لا تفكر بـ”الأشياء المادية”. وأن “صحة أطفالها” هو كل ما يهمها، وفق تصريحات نشرتها مجلة (ELLE) الإسبانية.

وأضافت: “أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر، في الواقع، يأتي لاحقا.. عندما تنفصل فإنك تعيد هيكلة حياتك، لكنها ليست شيئا مميزا أيضًا.. نعم مع وجود طفلين، يكون الأمر معقدا من الناحية العاطفية، لكنني لست الأولى ولن أكون الأخيرة”.

وأكملت عبوك، أن “الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كلّ ما كان عليّ القيام به”.

وأكدت أنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية، وقالت: “غادرت المنزل، بيدين فارغتين. واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، دون دعم من عائلتي. لكن كان علي أن أفعل ذلك؛ لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أكون حراً. كانت حياتي أو حياتهم، وقررت القتال من أجل نفسي”.

وختمت تصريحاتها: “في الحياة هناك العديد من اللحظات الجيدة وأيضًا اللحظات السيئة الأخرى. أنت تتزوج من أجل الحب، وتطلق لقلة الحب، الناس يتطورون ويتغيرون وينمون ويأخذون مسارا في بعض الأحيان، وقد تكون هناك أيضًا نقطة تتوقف عندها تجد نفسك”.