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قناة النهار

أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس

بقلم قناة النهار
أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس
النيجر
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أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس

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