قناة النهار أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس بقلم قناة النهار نشر في 29 أوت 2023 - 15:39 النيجر شارك غرِّد أرسل 104 0 أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jyXxv اقرأ أيضا فاسألوا: التعاون على البر والتقوى قناة النهار 11 أوت وزير التجارة :" سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصوله للمستهلك" قناة النهار 20 أوت طالع هابط: مداهمات رجال الدرك الوطني للمطاعم والشواطئ .. دائما بالمرصاد قناة النهار 13 أوت فاسألوا: سلعة الله الغالية الجنة قناة النهار 10 أوت باتنة / إنخفاض في حالات التسممات الغذائية وإرتفاع في حالات التسمم العقربي قناة النهار 23 أوت غليزان / البلديات تكثف من مجهوداتها لإنجاح الدخول المدرسي قناة النهار 29 أوت صريح جدا: في ظل غلاء التكاليف.. هل العرس الموحد هو الحل عند الجزائريين ؟ قناة النهار 11 أوت طالع هابط: النوي يقصف السلطات المحلية للشلف ويطالبهم بإيجاد حلول للمشاريع المتوقفة قناة النهار 10 أوت أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 أوت في حالة نادرة.. قصة حسام يعيش بأربع كلى سليمة قناة النهار 25 أوت