أول تعليق لياسمين عبد العزيز منذ مرضها: شفت الموت

خرجت ياسمين عبد العزيز عن صمتها وقررت أن تطمئن محبيها في الوطن العربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

ووجهت ياسمين رسالة إلى جمهورها في مصر والوطن العربي، قائلة في البداية “وحشتوني جدا”، وبعدها طمأنت الجميع على كونها تجاوزت الأزمة الصحية.

وأشارت ياسمين، إلى كونها وفي ظل ما كانت تمر به من متاعب صحية، كانت دائما دعوات الجمهور والمحبين هي ما يهون عليها كل ما يحدث، على الرغم من كونها رأت الموت وكان قريبا منها للغاية.

وأكدت الفنانة، لمحبيها أن كلمة شكرا لا تكفي أبدا للتعبير عما بداخلها تجاه محبيها وجمهورها، كما أنها عاجزة عن رد الدين الخاص بجمهورها ومحبيها بعد الحب، الذي رأته منهم في هذه المحنة.

ونشرت ياسمين عبد العزيز مع رسالتها صورة من داخل المستشفى، لم تظهر فيها، وإنما ظهر فيها سرير المستشفى الذي تتلقى العلاج بداخله.

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