أول تعليق من إدارة الكناري بعد غياب ليوباردز عن اللقاء !

علقت إدارة فريق شبيبة القبائل أمسية اليوم الخميس على قضية غياب رويال ليوباردز الإسواتيني عن مواجهة الفريقين.

إدارة الكناري نشرت بيانا رسميا منذ قليل أكدت فيه أن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لم يُلعب بسبب غياب المنافس.

وأضاف بيان الكناري أن الاجتماع التقني للمواجهة جرى صبيحة الخميس بحضور رسميين من الكاف الذين اتفقوا على لعب المواجهة في وقتها المُحدد سابقا بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

وفي ختام البيان أكدت الشبيبة أن الكاف أعلمت الاتحاد الجزائري لكرة القدم وإدارة الشبيبة بأن القرار النهائي سيكون بيد لجنة منافسات الأندية على مستوى الكاف.