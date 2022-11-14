أول تعليق من إدارة اليونايتد على تصريحات رونالدو النارية

أعلنت اليوم الإثنين، إدارة مانشستر يونايتد، عن مستجدات جديدة بشأن قضية لاعبها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي بيان رسمي صادر عبر موقعها الرسمي، أعلنت إدارة الشياطين الحمر، أنها ستدرس تصريحات رونالدو والتأكد من المواضيع التي تحدث عنها اللاعب.

بعدها سيتم إتخاذ القرارات اللازمة بشأن المقابلة التي قام بها اللاعب، والتي لاحظت الإدارة التغطية الإعلامية الضخمة لها.

وأوضح بيان المان يونايتد، أن التركيز موجه للنصف الثاني من الموسم الرياضي، ومواصلة العمل والإيمان بالفريق.

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