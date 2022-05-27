أول تعليق من الوافد الجديد للخضر بعد استدعاء بلماضي !
بقلم عبد النور حواز
علق الوافد الجديد للمُنتخب الوطني الجزائري، حكيم زدادكة، على تلقيه أول استدعاء للخضر تحسبا لمواجهتي، أوغندا، وتنزانيا.
الظهير الأيمن لفريق كليرمون فووت الفرنسي نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
حيث قال فيها:”فخور وفخور للغاية بالانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري”.
كما أضاف:”إن رؤية عائلتي وكل أحبائي سعداء لا تقدر بثمن، حان وقت العمل الآن. شكرا لكم جميعا على رسائلكم. تحية الجزائر”.
Tellement honoré et fier de rejoindre cette sélection !! Voir ma famille et tout mes proches heureux ça n’a pas de prix, place au travail maintenant. Merci à tous pour vos messages. Tahia Djazaïr 🇩🇿
— Akim Zedadka (@AkimZed) May 27, 2022
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