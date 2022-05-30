أول تعليق من الوافد الجديد للخضر !

علق الوافد الجديد للمُنتخب الوطني الجزائري، بلال عُمراني، على تواجده لأول مرة مع الخضر.

حيث قال، لاعب فريق كلوج الروماني خلال المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الإثنين.

“أنا فخور بالتواجد لأول مرة مع المنتخب الوطني، تمثيل بلدي هو أكبر شرف بالنسبة لي”.

“كنت في منزلي، فتلقيت اتصالا هاتفيا يُخبرني باستدعائي للمنتخب، فلبيت الدعوة”.

“لقد مررت بموسم جيد مع فريقي كلوج الروماني رغم مُعاناتي في بداية الموسم من اصابة، وأكملت الموسم ب7 أهداف و11 تمريرة حاسمة”.