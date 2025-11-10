إعــــلانات
بقلم محمد لمين صحراوي
أول تعليق من بلايلي بشأن إصابته الخطيرة
وجّه نجم “الخضر” يوسف بلايلي، شكرا خاصا إلى كل جماهير ناديه الترجي التونسي وأنصار المنتخب الوطني، الذين تضامنوا معه بعد إصابته الخطيرة.

ويتجه بلايلي، للابتعاد عن الميادين، لفترة لن تقل عن 6 أشهر. اثر إصابته أمس الأحد، في الداربي التونسي بين ناديه والغريم الإفريقي، ضمن الجولة الـ 14. وهي الإصابة التي تبين أنها تتمثل في تمزق على مستوى الأربطة المتقاطعة للركبة.

ونشر الدولي الجزائري، الغائب عن تربص نوفمبر الحالي بجدة السعودية. لخيارات فنية، “ستوري” عبر حسابه على “أنستغرام” قال فيه: “قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، شكرا شكرا لكم جميعا.. لن أنساكم”.

