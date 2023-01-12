أول تعليق من بن ناصر بعد توقيع عقده الجديد مع ميلان !

علق النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، على تجديد عقده بصفة رسمية مع ميلان الايطالي.

حيث نشر “إسما” صورة له من عملية التوقيع عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق بن ناصر الصورة بعبارة:”لقد مررت بالعديد من اللحظات التي لا توصف والتي لا تُنسى مع هذا القميص.. المشاعر التي نود أن تستمر إلى الأبد”.

قبل أن يُضيف:”أنا فخور بالاستمرار في كتابة تاريخ هذا النادي الرائع… فورزا ميلان دائما”.