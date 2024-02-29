أول تعليق من بوغبا بعد معاقبته بالإيقاف لأربع سنوات

تفاعل اللاعب الدولي الفرنسي الناشط في نادي يوفنتوس الإيطالي، مع قرار محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، الصادر اليوم الخميس، القاضي بتوقيف اللاعب من ممارسة نشاط كرة القدم لأربع سنوات، بسبب تعاطي المنشطات.

ونشر لاعب اليوفي بول بوغبا، منشور عبر حسابه الرسمي بـ”الأنستغرام” بخصوص القضية، وكتب بوغبا:”تم إبلاغي اليوم الخميس بقرار محكمة مكافحة المنشطات وأعتقد أن الحكم غير صحيح”.

وأضاف بوغبا:”أشعر بالحزن والصدمة لأن كل مابنيته طوال مسيرتي الإحترافية تم سلبه مني، وعندما أتحرر من القيود القانونية ستصبح القضية واضحة”.

وأوضح النجم الفرنسي:”لم أتناول المنشطات مطلقا سواء عن علم أو عمد أي مكملات تنتهك لوائح وقرارات محكمة مكافحة المنشطات.

وأكد اللاعب بوغبا، أنه لم ولن يستخدم أي شيء لتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة ولم أقم أبدا بخداع زملائي الرياضيين أو التقليل من احترامهم أو إحترام الجمهور الرياضي.

وفي الختام، كشف اللاعب الفرنسي في نادي يوفنتوس، بول بوغبا، أنه سيستأنف ضد قرار محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية