أول تعليق من بوقرة بعد التعادل السلبي أمام غانا !

علق الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، على التعادل السلبي بين المُنتخب المحلي ونظيره الغاني أمسية اليوم السبت.

حيث قال في الندوة الصحفية:”استخلصنا العديد من الأمور الجيدة في مواجهة غانا الودية خاصة من ناحية الصلابة الدفاعية”.

قبل أن يُضيف:”من جانب آخر كان هناك العديد من الكرات الضائعة واعتمد اللاعبين كثيرا على الكرات الطويلة عكس ما طلبنا منهم”.

كما ختم:”يجب تصحيح هاته الأمور قبل انطلاق الشان وأنا سعيد بهذا اللقاء الذي سيُفيدنا كثيرا”.