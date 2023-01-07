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الرياضة

أول تعليق من بوقرة بعد التعادل السلبي أمام غانا !

بقلم حواز عبد النور
أول تعليق من بوقرة بعد التعادل السلبي أمام غانا !
صورة مركبة
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علق الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، على التعادل السلبي بين المُنتخب المحلي ونظيره الغاني أمسية اليوم السبت.

حيث قال في الندوة الصحفية:”استخلصنا العديد من الأمور الجيدة في مواجهة غانا الودية خاصة من ناحية الصلابة الدفاعية”.

قبل أن يُضيف:”من جانب آخر كان هناك العديد من الكرات الضائعة واعتمد اللاعبين كثيرا على الكرات الطويلة عكس ما طلبنا منهم”.

كما ختم:”يجب تصحيح هاته الأمور قبل انطلاق الشان وأنا سعيد بهذا اللقاء الذي سيُفيدنا كثيرا”.

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