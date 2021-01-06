أول تعليق من بولاية بعد إصابته بفيروس كورونا

عمل الدولي الجزائري، فريد بولاية، على طمأنة الجميع، بخصوص وضعيته الصحية، وهذا بعدما أصيب بفيروس كورونا، ودخل حجرا صحيا منزليا.

وكتب صانع الألعاب من على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”أشكر جميع من بعث رسائل تضامنية من أجلي”.

وواصل :”كل شيء على أحسن ما يُرام وصحتي جيدة لحد الآن”.

وسيكون المُتألق منذ بداية الموسم الجاري، مُجبرا على تضييع الجولة القادمة من الليغ 1 أمام نيس.

ويتواجد مُحارب الصحراء، في أفضل أحواله، وكان قد أختير كأفضل لاعب في فريقه خلال شهر ديسمبر الماضي.

وسيخضع صاحب الـ27 عاما، الأسبوع القادم لفحوصات جديدة، على أمل أن يتخلص من شبح كوفيد 19 بأسرع وقت ممكن.