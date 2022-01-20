أول تعليق من رئيس الجمهورية بعد إقصاء الخضر !

علق رئيس الجمهورية أهم قرارات الرئيس تبون لمواجهة كورونا على إقصاء المُنتخب الوطني الجزائري من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الرجل الأول في الدولة الجزائرية نشر تغريدة أمسية اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال تبون في التغريدة:”هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا، حظ أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله”.

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قال عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إن التعليق السياسي وحرية التعبير مضمونان. ولكن بأدب، لأنه لا علاقة لهما بالسب والشتم وكيل الأكاذيب ونشر الباطل ومحاولات تركيع الدولة بأساليب ملتوية.

وقد ألقى رئيس الجمهورية خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا. عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.

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قال عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. إن عدم استدانة الجزائر من الخارج يزعج العديد من الأطراف.

وقد ألقى رئيس الجمهورية خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني، بث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا. عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.

وقال الرئيس تبون إن الاستدانة الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء الغربية وفلسطين.

وأضاف “أنشأ الشباب الجزائري حوالي 10 آلاف مؤسسة صغيرة في 2021، وهو جيل مؤسسات، لا تعرف تضخيم الفواتير والرشوة”.

وتابع رئيس الجمهورية “الجزائر متوجهة نحو نظام إقتصادي جديد، يرتكز على رأس المال النظيف”.

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