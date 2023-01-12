أول تعليق من رئيس الكاف على انسحاب المغرب من الشان !
بقلم حواز عبد النور
علق رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، على قرار المغرب بالانسحاب من منافسة كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر.
حيث قال الرجل الأول في الكاف خلال ندوة صحفية يعقدها في هاته الأثناء بملعب نيلسون مانديلا.
“علي اتباع قوانين الكاف والفيفا، المغرب قدمت تفسيراتها لغيابها والجزائر قدمت تفسيراتها كذلك وهمنا الوحيد هو تطوير الكرة الإفريقية”.
كما أضاف:”لست في مكان يسمح لي بالكلام في مكان المغرب أو الجزائر، لكن مهمتنا هي ضمان نجاح الشان.. ولن أقوم بالرد على هذه الأمور الآن”.
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