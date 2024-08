أول تعليق من سعيود بعد استدعائه لتربص الخضر

أعرب المهاجم أمير سعيود عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى كتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد استدعائه للمشاركة في التربص القادم لـ “الخضر”.

وكتب أمير سعيود عبر ستوري صفحته الرسمية على “إنستغرام” بعد ساعات قليلة من تلقيه الخبر المفرح له و لمتابعيه، باللغة الإنجليزية “a great honor for me and my family”، ترجمتها إلى اللغة العربية “شرف عظيم لي و لعائلتي”.

ويعتبر أمير سعيود أحد أفضل اللاعبين الجزائريين الناشطين في الدوريات العربية، بالنظر إلى تألقه اللافت أمام نجوم كبار في الدوري السعودي، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة، ويعد هذا أول استدعاء لصاحب الـ33 سنة للمنتخب الوطني الأول.