أول تعليق من ماكرون على “صفعة زوجته”

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، على فيديو يظهره وهو يتلقى صفعة على وجهه من زوجته بريجيت عند وصولهما إلى فيتنام.

وقال ماكرون، في تصريحه لصحفيين: “كنا نتجادل، كنا نمزح.. نحن نتشاجر ونمزح، وبعدا نتفاجئ برؤية الأمر يتحول إلى كارثة عالمية”، نافيا وجود أي “نزاع عائلي”.

وأظهر الفيديو، الذي التقط مساء الأحد على مدرج المطار، الرئيس وزوجته في لحظة مشادة وتوترٍ داخل الطائرة الرئاسية قبل نزولهما.وأثار موجة تعليقات وتساؤلات على الإنترنت، خاصة من بعض الحسابات المعارضة للرئيس الفرنسي.

في المقابل، حاول قصر الإيليزي احتواء الجدل. وأوضح مصدر مقرب من الرئيس أن الأمر لا يعدو كونه “لحظة عفوية” بين الزوجين. مضيفًا: “كانا يضحكان في لحظة استرخاء قبل بدء الجولة الرسمية.ولا وجود لأي خلاف حقيقي“.