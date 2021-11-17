أول تعليق من مُدرب بوركينافاسو بعد الاقصاء أمام الخضر

عاد مُدرب مُنتخب بوركينافاسو “كامو مالو” للحديث عن موقعة أمس التي شهدت تأهل الخضر للمُباراة الفاصلة.

وقال “مالو” في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للاتحاد البوركينابي لكرة القدم عقب المواجهة.

“لعبنا أمام المُنتخب الجزائري بخط هجوم يتكون من لاعبين شبان يفتقدون للخبرة”.

“خضنا مواجهة الجزائر من أجل الفوز والتأهل للدور الفاصل لكننا فشلنا في تحقيق ذلك”.

“نشعر بالرضى على الأداء المُقدم أمام الجزائر وكنا قادرين على خطف التأهل لكن هذه هي كرة القدم”.

“المُنتخب البوركينابي يتواجد في مرحلة البناء ونملك لاعبين صغار في السن”.

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