أول تعليق من رونالدو بعد توقيعه مع النصر السعودي
بقلم حواز عبد النور
علق النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على التحاقه بفريق النصر السعودي بصفة رسمية سهرة اليوم الجمعة.
وقال “الدون” في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للعالمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مُختلفة”.
كما أضاف:”الرؤية التي يعمل بها نادي النصر مُلهمة جدا، وأنا مُتحمس للانضمام لزملائي بالفريق”.
قبل أن يختم:”سنقوم سويا بمُساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات”.
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