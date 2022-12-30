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الرياضة

أول تعليق من رونالدو بعد توقيعه مع النصر السعودي

بقلم حواز عبد النور
أول تعليق من رونالدو بعد توقيعه مع النصر السعودي
صورة مركبة
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علق النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على التحاقه بفريق النصر السعودي بصفة رسمية سهرة اليوم الجمعة.

وقال “الدون” في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للعالمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مُختلفة”.

كما أضاف:”الرؤية التي يعمل بها نادي النصر مُلهمة جدا، وأنا مُتحمس للانضمام لزملائي بالفريق”.

قبل أن يختم:”سنقوم سويا بمُساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات”.

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