أطلق جو بايدن، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر مباشرة بعد تأكد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب.
مرشح الحزب الديمقراطي، وفي تغريدة له قال: “يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم، سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسا لجميع الأميركيين – سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه بي”
وكان جو بايدن قد اكتسح الإنتخابات الأمريكية بـ 290 صوتا في المجمع الإنتخابي، مقابل 214 صوت لدونالد ترامب.
America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.
The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.
I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8
— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
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