أطلق جو بايدن، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر مباشرة بعد تأكد فوزه بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب.

مرشح الحزب الديمقراطي، وفي تغريدة له قال: “يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم، سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسا لجميع الأميركيين – سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه بي”

وكان جو بايدن قد اكتسح الإنتخابات الأمريكية بـ 290 صوتا في المجمع الإنتخابي، مقابل 214 صوت لدونالد ترامب.