أول تقرير طبي عن الحالة الصحية لأنغام

كشف الدكتور وائل غفير، أستاذ الجراحة بطب قصر العيني والطبيب المعالج للفنانة أنغام، عن الحالة الصحية لمريضته نافيا كل ما تم تداوله حول إصابتها بشلل في الأمعاء.

وأكد الدكتور، أن المضاعفات التي تمر بها الفنانة طبيعية، ويتم علاجها بشكل تحفظي ودون الحاجة لجراحة جديدة. ومن المنتظر أن تغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وطمأن الدكتور الجميع على الحالة الصحية للفنانة أنغام قائلا: “الحمد لله الأمور تتحسن كل يوم. واليوم أفضل كثيرا عن الأيام السابقة ونحن نسير في العلاج التحفظي حتى تعود الأمور لطبيعتها”.

وقدم الدكتور أول تقرير طبي عن حالة المطربة المصرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”.

وأشار الدكتور إلى أن المطربة أنغام دخلت المستشفى وكانت تعاني من آلام في المعدة نتيجة إجرائها عملية أمرض نساء. وحدث التصاق في الأمعاء، تسبب في انسداد معوي.

وأكد أن هذه المضاعفات تحدث بشكل طبيعي في هذه الحالات وتخضع الحالة لعلاج تحفظي. وبنسبة 85 بالمائة من الحالات لا تحتاج إلى التدخل الجراحي.

وأوضح الطبيب، أن ما تعاني منه أنغام انسداد في الأمعاء وليس شللاً في الأمعاء. والانسداد في طريقه إلى الانتهاء وقريباً ستعود إلى منزلها خلال أيام قليلة.