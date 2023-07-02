أول جـهاز عرض رقمي من “إل٠جي”  يقدم تجارب مشـاهدة غامـرة

بإمكان شاشة LG ProBeam الجديدة المصممة لبيئات متنوعة إنتاج صور ضخمة بحجم 300 بوصة بدقة K4 ودرجة سطوع قصوى بمقدار 7000 لومن ANSI.

سيول، 02 جويلية 2023 – أعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” إطلاق أول جهاز عرض للافتات الرقمية ، وهو LG ProBeam 4K UHD (طراز BU70QGA). هذا الجهاز مناسب لمختلف البيئات بما في ذلك المعارض الفنية ، مساحات المعارض ، القاعات الخاصة بالشركات ، محلات البيع بالتجزئة ، صالات العرض ، قاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات ، وتوفر شاشة العرض الرقمية الجديدة K4 صورًا واضحة وكبيرة بشكل مثير للإعجاب كما تتميز بدرجة سطوع تصل إلى 7000 لومن ANSI ، وهي أعلى درجة سطوع على الإطلاق في مجموعة أجهزة العرض الخاصة بـ “إل جي” حتى الآن.

تنتج “إل جي” LG ProBeam صورًا بدقة 4K UHD (3 840 x 2 160) مع نسبة تباين تبلغ 3000000 بأحجام تتراوح من 40 بوصة إلى 300 بوصة. وتسمح ذروة سطوعها البالغة 7000 لومن ANSI لـ BU70QGA بتقديم صور واضحة حتى في وضح النهار. وبالإضافة إلى ذلك ، يتميز جهاز العرض بضوء ليزر يمكن الإعتماد عليه، محول العدسة ، وزوم بصري 1.6x ، اتصال لاسلكي مدمج ، وكذا كاميرا مدمجة تسهل عملية التثبيت وتحديد الموضع.

كما تمزج تقنية Edge Blending بسلاسة، الأضواء المتداخلة من جهازي عرض أو أكثر من خلال ضبط الإضاءة وتصحيح الألوان. ومع هذه التكنولوجيا المتقدمة، يمكن استخدام ما يصل إلى تسعة أجهزة BU70QGAs معًا لإنشاء صور بانورامية حقيقية وتجربة مشاهدة غامرة. ستستمتع المتاحف والمعارض الفنية، على وجه الخصوص، بقدرة أجهزة العرض على تقديم صور كبيرة وملفتة للانتباه.

يعد LG ProBeam ، المريح والمتعدد الاستخدامات ، نظام فيديو احترافيًا مناسبًا لمجموعة متنوعة من بيئات العمل. مع وظيفة التعديل التلقائي للشاشة 1 في BU70QGA ، ويمكن للمستخدمين معايرة الصورة بسرعة على شاشة العرض وتصحيح تشوه الصورة بنقرة بسيطة على جهاز التحكم المصاحب للجهاز. وفي حال لا تتماشى زاوية العرض مع الشاشة ، تقوم تقنية الكشف بالذكاء الاصطناعي من “إل جي” بتقييم تغيير العدسة والتكبير والتركيز والتشويه ، وتقوم تلقائيًا بضبط الصورة المعروضة لتجربة مشاهدة محسّنة.

واستنادًا إلى نظام عالي الأداء على شريحة (SoC) ، يمكن لجهاز العرض القيام بمهام متعددة ، وضمان التشغيل السلس للمحتوى مع زيادة راحة المستخدم إلى أقصى حد من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وأدوات تطوير متقدمة للتطبيقات البسيطة.

يمكن لـ BU70QGA أيضًا الاتصال بـ LG ConnectedCare ، وهو حل إدارة الأجهزة المستند القائم على النظام السحابي من “إل جي” لأجهزة اللافتات الرقمية واللافتات من “إل جي”. ويعمل ProBeam الجديد المدعوم بنظام webOS 6.0 على تمكين البائعين من إضافة إمكانات عرض إلى منتجاتهم، مما يوسع تنوع وقيمة النظام البيئي الشامل للافتات من “إل جي”.

وقال سيو يونغ جاي ، نائب الرئيس الأول ومدير وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات بشركة LG Electronics Business Solutions Company: “يعد “إل جي” LG ProBeam الجديد من حلول العرض القوية والمرنة”. “يوفر خط بروبيم من أجهزة العرض المصمم للقطاع التجاري من “إل جي” مجموعة متنوعة من الخيارات المخصصة التي يمكن أن تساعد العملاء على إنشاء أنظمة ترفيه احترافية مصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.”

نبذة عن شركة “إل جي” LG Electronics Business Solutions Company

تُعد “إل جي” Business Solutions شريكًا موثوقًا يقدم منتجات وحلولًا مبتكرة لمختلف الصناعات حول العالم. من خلال مجموعة من العروض الفريدة التي تتراوح من لافتات OLED و LED الرائدة في الصناعة إلى حلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة ، تعد

“إل جي” اسمًا محترمًا بين العملاء في جميع أنحاء العالم. تشمل حلول تكنولوجيا المعلومات من “إل جي” شاشات احترافية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة العرض والأجهزة السحابية والشاشات الطبية ، وكلها مصممة لزيادة كفاءة العمل وتقديم قيمة قوية لعملائها. لمعرفة المزيد حول حلول الأعمال من “إل جي” ، تفضل بزيارة www.LG.com/b2b.