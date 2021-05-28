أول جمعة بعد وفاته.. عائلة سمير غانم تزور قبره وزوجته لا تعلم لحد الساعة

قامت عائلة الفنان المصري الراحل سمير غانم، اليوم الجمعة، بزيارة قبره بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

واستغرقت الزيارة نصف ساعة، دخل فيها أفراد العائلة مدفن الراحل سمير غانم، وقاموا بقراءة القرآن ودعوا له ثم رحلوا.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 ماي، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقد عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين.

وتدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

أما زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، فلم يتم إعلامها لحد الساعة بخبر وفاة زوجها، نظرا لتواجدها بالعناية المركزة بسبب كورونا.