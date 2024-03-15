أول جمعة من رمضان.. أزيد من 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بجامع الجزائر

كشفت عمادة جامع الجزائر، اليوم، أن عدد المصلين الذين أدوا أول صلاة الجمعة خلال شهر رمضان الكريم بجامع الجزائر ناهز 50 ألف مصل.

وأشار المصدر نفسه، أن هذا الرقم لم يسبق تسجيله منذ افتتاح الجامع، حيث وعقب افتتاح الجامع من قبل رئيس الجمورية وصل عدد المصلين إلى 38 ألف مصلٍ خلال صلاة الجمعة.

جدير بالذكر، أن مصالح أمن ولاية الجزائر خرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية. والتي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر.

ومن جهتها سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”. برنامج نقل جديد لنقل المصلين من وإلى جامع الجزائر لأداء صلاة الجمعة.

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