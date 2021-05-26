أول خسوف كلي للقمر في 2021 اليوم

يترقب سكان الكرة الأرضية اليوم الأربعاء، الخسوف القمري الأول والنادر خلال العام الحالي 2021.

ويتفق توقيت وسط هذا الخسوف مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هـ.

ولن يتمكن سكان دول المنطقة العربية من رؤية هذا الخسوف القمري لحدوثه نهاراً، ولكن يمكنهم متابعة البث الحي من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هذا الخسوف، يغطى ظل الأرض 100,9 بالمائة تقريباً من سطح القمر.

ويمكن رؤية هذا الخسوف، في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها جنوب شرق أسيا وقارة أستراليا والأمريكتين والمحيط الباسفيكي والمحيط االأطلنطي والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريباً.

ويستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة وثلاثون ثانية.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية.