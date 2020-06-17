أول دواء ضد كورونا.. بريطانيا تصادق على عقار ثبت أنه يخفض خطر الوفاة

كشفت الحكومة البريطانيةّ، أمس الثلاثاء، عن المصادقة على استخدام دواء “ديكساميثازون” لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان للوزارة، فإن عقار “ديكساميثازون”، هو أول دواء في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس التاجي.

وجاء في البيان: “صادقت الحكومة على استخدام هيئة الصحة الوطنية أول دواء في العالم ضد فيروس كورونا المستجد ثبت أنه قادر على خفض خطر الوفاة”.

وأضاف البيان: “أظهرت اختبارات هذا الدواء، التي مولتها الحكومة، أنه يخفض بشكل ملموس خطر الوفاة بين المصابين الذين يحتاجون إلى العلاج بالأوكسيجين”.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن نتاج إختبارات هذا الدواء تمثل أكبر طفرة تم تحقيقها حتى الآن، في مكافحة جائحة كورونا.

وكانت جامعة أوكسفورد، قد أعلنت عن تنفيذ اختبارات سريرية ناجحة لـ”ديكساميثازون”، في علاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ودواء “ديكساميثازون”، مضاد للالتهابات يستخدم منذ أكثر من 60 عاما.