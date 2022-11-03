أول دولة عربية ستشرع بتنفيذ مقررات القمة العربية

أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، أن بلاده ستشرع فورا رفقة جهات مختصة في تنفيذ مقررات القمة العربية.

كما أوضح وزير الخارجية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، “أن السودان ستشرع فورا في تنفيذ المبادرة العربية للأمن الغذائي العربي”. باعتبارها “أكثر الدول العربية تأهيلا لتنفيذها.”

في حين، أشار الصادق إلى أن “أن القمة العربية التي اختتمت أعمالها بالجزائر، أمس الأربعاء، أجازت قرار دعم السلام والتنمية في السودان”. و”أجازت المبادرة العربية للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا مكثفا لتنفيذ ما يلي السودان من مقررات القمة العربية”.

للإشارة، استضافت الجزائر على مدار يومين، وبتحضيرات مسبقة ومحكمة، أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية.

كما شارك السودان في أعمال القمة، حيث ألقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي كلمة بالقمة. أكد من خلالها، أن الظروف الراهنة. التي يشهدها العالم يحتم على الدول العربية اعتماد مشروع الاكتفاء الذاتي.

وبالمقابل، أعرب عبد الفتاح البرهان، عن أمله بأن تصب مخرجات القمة العربية في تأسيس هيئات وشراكات تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا أن السودان يضع إمكانياته تحت تصرف الجامعة العربية لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي. وداعيا الحكومات العربية وقطاع الأعمال العربي إلى تلبية نداء السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.