أول رحلة بحرية من اسبانيا.. وصول سفينة الجزائر إلى الميناء

وصل، صبيحة اليوم السبت، المسافرون القادمون من اسبانيا على متن الخطوط البحرية، إلى ميناء الجزائر. كما قدم المسافرين في أول رحلة بحرية من أليكانت الاسبانية.

وفي المقابل، تدخل أول رحلة بحرية، في اطار استئناف نشاط المؤسسة الوطني للنقل البحري، حسب البرنامج الذي أعلنته وزارة النقل. والذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية. وتتمثل إن الرحلتان في رحلة واحدة في الأسبوع بالتناوب “الجزائــر – أليكانت – الجزائـر”، و”وهران – أليكانت- وهران”. حيث انطلقت أول رحلة يوم الخميس الماضي 21 أكتوبر 2021 من ولاية وهران.

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كما برمجت “مرسيليا”، برحلة واحدة في الأسبوع. كما سيتم استغلال الرحلة نحو مرسيليا بواسطة الباخرة الجديدة “باجي مختار3” ، ابتداءً من الفاتح نوفمبر.

وفي المقابل أعلنت الوزارة الوصية، عن دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى، حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.

وحددت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ثمن تذاكر الرحلات نحو كل من فرنسا وإسبانيا. حيث أوضح كريم بوزناد ان ثمن التذكرة من فرنسا نحو الجزائر ذهابا وإيابا بالسيارة يبلغ 774 أورو ومدة صلاحيته سنة.

كما قدرت ثمن التذكرة صالحة لمدة 6 أشهر بـ 664 أورو. وأضاف ذات المسؤؤل ثمن التذكرة بالدينار الجزائري يصل ثمن التذكرة مابين 60 ألف و80 الف دينار.

وأكد المدير التجاري للشركة على ضرورة إظهار شهادة فحص “بي سي آر” سلبي ومن لا يملك هذه الوثيقة ممنوع من الركوب. كما يتم إلزام المسافرين بالخضوع لتحليل إختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا داخل الميناء. وحددت تكاليف تكون على عاتق المسافر. بسعر يتراوح بين 3500 دينار و4500 دينار.

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