أول رحلة جوية داخلية بين الجزائر العاصمة وبسكرة هذا الاثنين

أخبار الجزائر
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أول رحلة جوية داخلية بين الجزائر العاصمة وبسكرة هذا الاثنين
بقلم نسرين محفوف

تنقل اليوم السبت، عبدالله ابي نوار، والي ولاية بسكرة، في زيارة فجائية لمطار محمد خيضر.

ووقف الوالي على التحضيرات الجارية، تحسبا لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية، ابتداء من يوم غد الأحد.

وعاين الوالي مختف أجنحة المطار، مشددا على ضرورة احترام التدابير الوقائية والبروتكول الصحي الجاري العمل به.

خاصة ما تعلق منه بالتباعد الجسدي ، ارتداء القناع الواقي، تعقيم المطار عند كل رحلة جوية، قياس درجة الحرارة.

وهذا حفاظا على صحة المسافرين والمواطنين بصفة عامة –يضيف الوالي-.

كما وقف السيد الوالي على التحفظات التي أشار إليها في الزيارة التي قام بها بتاريخ 24/10/2020 الفارط.

علما أن أول رحلة يستضيفها مطار بسكرة ستكون من الجزائر العاصمة، وذلك يوم الاثنين 07/12/2020 على الساعة 12.10.

في حين أول رحلة من بسكرة إلى العاصمة ستكون نفس اليوم على الساعة 14.10.


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