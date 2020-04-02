أول رحلة لإجلاء الجزائريين العالقين بتركيا غدا صباحا

برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أول رحلة لجلب الجزائريين العالقين بتركيا غدا الجمعة في حدود الساعة الثامنة صباحا على متن طائرة من طراز “ٱيرباص 330″، وهي رحلة تحصلت فيها السلطات على ترخيص من أجل تنظيمها في انتظار الحصول على تراخيص أخرى لبرمجة رحلتين إضافيتين في نفس اليوم.

قالت مصادر رسمية بمبنى الشركة في تصريح خصت به “النهار أونلاين”، أن عملية إجلاء الجزائريين العالقين بتركيا تتم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبالتنسبق مع مصالح وزارة الشوون الخارجية تعطى فيها الأولوية للعائلات والمرضى والذين يتوفرون على تذاكر السفر.

وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن عن إحصاء ألف وثمانمائة شخص يرغبون دخول الجزائر يخضعون للتحقيق حول هوياتهم.