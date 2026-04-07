أول رحلة للحجاج من مطار باتنة في 3 ماي المقبل

تنطلق في الثالث من ماي المقبل أول رحلة لنقل الحجاج الميامين لموسم 2026م-1447هـ من مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة. حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في بيان لمصالح الولاية.

وسيتم وفق ذات البيان، نقل 2259 حاجا وحاجة من باتنة وبريكة وخنشلة والقنطرة. وبسكرة وأولاد جلال عبر 9 رحلات بداية من هذا التاريخ إلى غاية 20 ماي المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن والي باتنة رياض بن أحمد، قد عقد في هذا السياق اجتماعًا تنسيقيًا. تمّ خلاله تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتنظيم ومتابعة العملية ضمن التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الحج. وذلك بحضور مسؤولي القطاعات المعنية من بينهم المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الشرق بقسنطينة.

واستنادا لذات البيان، فإن الوالي قد أعلن بالمناسبة عن تخصيص فضاءات استقبال مهيأة لهذا الغرض. تتسع لأزيد من 500 حاج، مضيفا أن أشغال إعادة تهيئة القاعة الشرفية للمطار ومحيطه الخارجي جارية حاليا.

وذكر ذات البيان أن هذا المرفق قد استفاد في السنتين الأخيرتين من إعادة تهيئة مدرجه لتمكين الطائرات من الحجم الكبير من الهبوط وتوسيع حظيرة المركبات التي أصبحت تتسع لـ850 سيارة وحافلة.

