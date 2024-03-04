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الرياضة

أول ردة فعل من بلايلي بعد طرده في مواجهة وفاق سطيف

بقلم النهار أونلاين
أول ردة فعل من بلايلي بعد طرده في مواجهة وفاق سطيف
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أصدر لاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، اليوم الإثنين، أول ردة فعل له بعد طرده في مواجهة فريقه الأخيرة أمام وفاق سطيف برسم الجولة 19 من الرابطة المحترفة.

والتي إنتهت بخسارة المولودية أمام مستضيفها وفاق سطيف بنتيجة هدف مقابل صفر.

ونشر بلايلي عبر ستوري حسابه الرسمي بمنصة “الأنستغرام” عبارة:”من لايقف مع المولودية في المحنة، لايستحق أن يفرح معها في التتويجات”.

كرد على الإنتقادات التي طالته، وذلك بعد تعرضه للطرد في المواجهة الأخيرة أمام وفاق سطيف، كما وجه بلايلي من خلال منشوره، دعوة لجمهور فريقه، للإلتفاف حول الفريق لتحقيق لقب البطولة.

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