إعــــلانات
الرياضة

أول ردة فعل من ديشان على سخرية لوغريت من زيدان !

بقلم حواز عبد النور
أول ردة فعل من ديشان على سخرية لوغريت من زيدان !
صورة مركبة
  • 2175
  • 0

خرج مُدرب المُنتخب الفرنسي، ديدي ديشان، عن صمته ليُعلق على تصريحات، نويل لوغريت، بخصوص أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان.

وتُعتبر هاته التصريحات الأولى أيضا لديشان بعد تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

حيث قال، ديشان:”تصريحات لوغريت بخصوص زيدان لم تكن مناسبة مثلما أكد بنفسه”.

كما أضاف:”هذه الوضعية أظهرها البعض كأنها صراع بيني وبين زيدان لكني أؤكد أنني أكن له احتراما كبيرا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/rybTT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر