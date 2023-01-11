أول ردة فعل من ديشان على سخرية لوغريت من زيدان !

خرج مُدرب المُنتخب الفرنسي، ديدي ديشان، عن صمته ليُعلق على تصريحات، نويل لوغريت، بخصوص أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان.

وتُعتبر هاته التصريحات الأولى أيضا لديشان بعد تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

حيث قال، ديشان:”تصريحات لوغريت بخصوص زيدان لم تكن مناسبة مثلما أكد بنفسه”.

كما أضاف:”هذه الوضعية أظهرها البعض كأنها صراع بيني وبين زيدان لكني أؤكد أنني أكن له احتراما كبيرا”.