أول ردة فعل من كوثر بعد خروجها من بطولة العالم

قامت بطلة الجيدو الجزائري، كوثر وعلال بأول ردة فعل بعد خروجها المُبكر في بطولة العالم المُقامة في عاصمة المجر بودابست، وهزيمتها بـ”إيبون” على يد الهولندية ستينهويس غوسجي. وجاء أول تعليق من إبنة بولوغين من على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وبررت بطلة إفريقيا في وزن أقل من 78 كلغ، فشلها في البطولة العالمية، بعدم تحصلها على الدعم اللازم، من أجل التحضير لهذه المُنافسة، وهو ما يُفسر حسبها عجزها عن مُجاراة ريتم مُنافستها، والتي تجاوزتها بكل سهولة، لتواصل المشوار هذه الأخيرة المشوار وتنهي الدورة في المرتبة الخامسة.

وقالت كوثر :”لا نمتلك الوسائل ولم نستفد من التدريب المخروطي، عدم التأهل للأوليمبياد لا يقلقني، لأنهم لم يستغلوا قدراتي كبطلة”.

يُذكر بأن كوثر وعلال، تبقى ومنذ بداية مشوارها عاجزة عن السير على خطى صوريا حداد “برونزية في الأوليمبياد” وسليمة سواكري “3 مرات خامسة في الأولمبياد”، بإعتبارها لم تتأهل ولا مرة للألعاب الأولمبية.