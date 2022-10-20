أول ردة فعل من يونايتد على تصرف رونالدو أمام توتنهام

تصنع قضية النجم الدولي البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، كريستيانو رونالدو، الحدث في انجلترا.

وذلك بعد مُغادرته لقاء الشياطين الحمر أمام الضيف توتنهام هوتسبير في الدقيقة الـ89 بسبب عدم اشراكه من طرف المدرب، إيريك تين هاغ.

وأصدر اليونايتد بيانا اليوم عبر موقعه الرسمي، أكد بأن رونالدو لن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي يوم السبت المقبل.

كما أضاف البيان أن تركيز باقي اللاعبين في الاستعداد للمواجهة التي تدخل ضمن فعاليات الدوري الانجليزي الممتاز.