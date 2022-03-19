أول رد فعل للوافد الجديد لـ “الخضر” بعد دعوة بلماضي

عبّر مدافع النجم الساحلي يوسف العوافي عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه الدعوة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي قصد التواجد في تربص الخضر المقبل.

وسيكون العوافي معنيا بمباراة الدور الفاصل أمام الكاميرون يوم 25 و29 مارس المقبلين لأوّل مرّة في مشواره الكروي.

كما نشر يوسف العوافي. تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” صورة له رفقة القائمة التي يتواجد فيها، مرفقا إيّاها بعبارة “الحمد لله”.

يذكر. أن المدافع الأسبق لوفاق سطيف يعتبر مفاجأة بلماضي في القائمة. وقد يكون أحد مفاتيح النجاح للتأهل إلى المونديال.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور