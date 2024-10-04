أول رد فعل من إدارة الأهلي بعد تصريحات قندوسي

قررت إدارة نادي الأهلي المصري التحرك بعد تصريحات اللاعب الدولي الجزائري بصفوف النادي، أحمد قندوسي، المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا.

وهي التصريحات التي أدلى بها اللاعب، أمس الخميس، عبر قناة “أون تايم سبورتس”. موضحاً من خلالها سبب فشل صفقة انتقال المدافع، بلعيد زين الدين، إلى “المارد الأحمر”.

ونشرت إدارة نادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا بخصوص القضية، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، كشفت من خلاله، أنه سيتم تحويل تصريحات اللاعب، أحمد قندوسي، إلى الشؤون القانونية للنادي. ومخاطبة ناديه الحالي، سيراميكا كليوباترا. من أجل السماح له بالحضور والإدلاء بأقواله بخصوص ما بدر منه.