أول رد فعل من بلايلي بعد إطلاق سراحه

بعد ساعات من الجدل الكبير الذي أثارته قضية توقيفه المؤقت، خرج الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن صمته، ووجّه رسالة حادّة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب الترجي التونسي، عبر خاصية “ستوري” في حسابه على منصة إنستغرام صورة لطاقم الطائرة الذي كان وراء الحادثة التي أدت إلى توقيفه. ودوّن عبارة: “جزائري وأفتخر… أيها الأوغاد”.

في رسالة واضحة يفهم منها توجيه الاتهام واللوم إلى من تسبب في احتجازه، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن الواقعة أو الجهة التي يقصدها بشكل مباشر.

وكان اللاعب قد أوقف في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، بمطار “شارل ديغول”، بالعاصمة الفرنسية باريس. بسبب حادثة وقعت على متن طائرة أو أثناء الرحلة الجوية. إذ كشف والد اللاعب، أن يوسف تعرض لمعاملة ظالمة في مطار “شارل ديغول” بفرنسا”. وتم اعتقاله بسبب رفضه إجبار ابنه على وضع حزام الأمان على متن الطائرة بسبب صغر سنه”. مضيفاً أن الشرطة الفرنسية أهانت يوسف بلايلي، رغم أنه لاعب دولي.

وبعد ساعات من التحقيق والاستجواب، تم إطلاق سراح يوسف بلايلي دون توجيه تهم رسمية. وهو ما أثار موجة تضامن كبيرة من جمهوره والعديد من الرياضيين.