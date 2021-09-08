أول رد فعل من بلماضي :”هذا ما كان ينقصنا أمام بوركينافاسو”

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن حسرته لاكتفاء أشباله بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، أمام بوركينافاسو في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، في وقت كانو قادرين على حسم الأمور بشكل مُبكر.

وتحدث الرجل الأول في الخضر للقناة الرسمية لـ”الفاف” قائلا :”لقد حافظنا على عقلية عدم الهزيمة، وهذا أمر إيجابي، وكنا قادرين على قتل المُباراة، لو إستغلينا الفُرص التي أتيحت لنا في المرحلة الأولى”.

وأضاف في سياق مُتصل :”لم يكن ينقصنا الشيء الكثير، أمام مُنافس مُحترم، حيث أننا لو أظهرنا الفعالية اللازمة لفزنا، ولكن في المُستوى العالي عندما تترك الفُرصة للمُنافس للعودة، فإنه غالبا ما ينجح في ذلك”.