أول رد فعل من ميسي عقب الخسارة غير متوقعة أمام السعودية
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف لاعب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن خيبة أمله بالخسارة المسجلة اليوم الثلاثاء، ضد المنتخب السعودي، في كأس العالم قطر 2022.
وصرح ميسي عقب نهاية المباراة:”لم نتوقع أن نخسر بتلك الطريقة القاسية ضد السعودية، الخسارة لها أسبابها وهي قاسية لنا جميعا”.
وتابع ليو ميسي:”ليس لنا خيار آخر سوى الوقوف ومواصلة العمل وتدارك الأخطاء، والفوز في اللقائين المتبقيين”.
وأردف ميسي:”لا لعذر للخسارة، يجب أن نكون متحدين، هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك، ولم نخسر منذ فترة طويلة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/SWxqi