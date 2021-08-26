أول رسالة من بن ناصر بعد وقوع ميلان في مجموعة الموت

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر عن استعداده لخوض غمار منافسة كأس دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

متوسط ميدان الروسونيري نشر صورة مُركبة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مُباشرة بعد عملية قرعة دور المجموعات.

وأرفق أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019 الصورة بعبارة:”لا استطيع الانتظار للعب هناك في منافسة دوري الأبطال”.

ووقع ميلان في المجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد، ليفربول وكذا بورتو.