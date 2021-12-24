أول رسالة من مُدافع الخضر الجديد بعد استدعائه للكان !

وجه المُدافع الدولي الجزائري “محمد أمين توغاي” رسالة خاصة أمسية اليوم الجمعة بعد استدعائه لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون.

المُدافع المحوري لفريق الترجي الرياضي التونسي نشر صورة للقائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا للكان.

وأرفق ابن مدينة القبة الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”الحمد الله.. أنا فخور وجد سعيد بهذا الإستدعاء لتمثيل منتخب بلادي”.

يُذكر أن توغاي سيتواجد للمرة الأولى في المنتخب الوطني الأول بعد مُشاركته في المونديال العربي رفقة المُنتخب الرديف.