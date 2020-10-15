أول زيارة بعد استقلال الجزائر.. السفارة الأمريكية تستذكر لقاء بن بلة وكينيدي

الوطني
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أول زيارة بعد استقلال الجزائر.. السفارة الأمريكية تستذكر لقاء بن بلة وكينيدي
بقلم نسرين محفوف

استذكرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، لقاء الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة، بنظيره الأمريكي جون كينيدي.

وجاء بصفحة السفارة “في مثل هذا اليوم من عام 1962 قام الرئيس الجزائري أحمد بن بلة بزيارة تاريخية للبيت الأبيض”.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس الجزائري الراحل بالرئيس الأمريكي جون كينيدي.

وجاءت الزيارة ثلاثة أشهر فقط بعد استقلال الجزائر وكانت أول زيارة دولية يقوم بها بن بلة كرئيس.

و قد أصبح بن بلة أول رئيس زائر يتم تكريمه بحفل ترحيب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.


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